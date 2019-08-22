Польский ресторан отказался брать на работу "недолюдей" с Украины

Теперь разместившему объявление о наличии вакансии может грозить до двух лет тюрьмы.

В небольшом, но очень современном (по словам его жителей) польском городе Гдыня разгорелся ксенофобский скандал вокруг одного из местных ресторанов, который опубликовал объявление о приёме на работу с отказом брать на работу украинцев "или иных подобных".

Как сообщает Gazeta Wyborcza, объявление о поиске нового шеф-повара для рыбного ресторана быстро привлекло внимание пользователей Сети, которые начали указывать на то, что оно ксенофобское.

Владелец решил объясниться в ситуации и ответил на многочисленные комментарии, заявив, что в его заведении "рады всем нашим клиентам, однако недолюдям — нет".

Теперь Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения в Польше намерен подать заявление на ресторан в прокуратуру из-за публичного призыва к ненависти на национальной почве. Разместившему послание может грозить до двух лет тюрьмы.

В свою очередь представитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский заявил, что объявление выражает мнение лишь его составителя и является "проявлением необдуманного решения только одного человека", в то время как остальные сотрудники заведения не имеют ничего общего с этим "неуместным заявлением".