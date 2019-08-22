Историк раскрыл происхождение российского триколора

Как и многие другие государственные знамёна, российский триколор обязан своим появлением отечественному флоту, впервые он был поднят на корабле далёкой весной 1669 года. Об этом рассказал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.

Он отмечает, что первая российская флотилия появилась на свет благодаря указу царя Алексея Михайловича, который 19 июня 1667 года издал соответствующее распоряжение о постройке кораблей для "посылок из Астрахани на Хвалынское (Каспийское) море".

По словам Пчелова, лишь через год после начала строительства наконец удалось определить цвета будущего флага, причём подтолкнули царя на это голландские кораблестроители, считавшиеся тогда лучшими в Европе и нанятые для создания кораблей.

— Только 9 апреля 1668 года послали в Сибирский приказ (откуда можно было получить хорошие ткани восточного производства) — было велено прислать необходимое количество тканей "червчатых, белых, лазоревых, к корабельному делу на знамёна и на яловчики (вымпелы)". Таким образом была определена расцветка флагов из красного, белого и голубого цветов, — приводит слова историка РИА "Новости".

Как именно выглядел поднятый над первым российским кораблём флаг, доподлинно неизвестно. Но тогда само судно, получившее название "Орёл" — в честь российского герба, было украшено двуглавыми орлами, их же следовало нашивать и на корабельные флаги.

На гравюре из книги парусного мастера Яна Стрюйса, который описывал плавание "Орла" по Оке, корабль изображён как раз с трёхполосным флагом. Правда, средняя полоса на рисунке белая, а две другие — тёмные, из чего следует, что единственным отличием от голландского флага являлось наличие двуглавого орла.

Ситуацию в 1693 году изменил Пётр I, который на своей яхте "Святой Пётр" в Архангельске впервые поднял бело-сине-красный трёхполосный флаг с золотым двуглавым орлом по центру. Получивший название "флаг Царя Московского", он стал широко известен в Европе во время Великого посольства 1697–1698 годов. С тех пор флаг символизирует Россию.

День национального флага в России ежегодно отмечается 22 августа, по всей стране от Дальнего Востока до Калининграда проходят торжественные мероприятия.