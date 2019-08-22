Виктор Бут назвал подозрительным самоубийство миллиардера Эпштейна

Ранее россиянин на собственном опыте мог убедиться в жёсткости распорядка тюрьмы, где и он сам находился, ожидая суда.

Отбывающий 25-летний тюремный срок в США россиянин Виктор Бут заявил, что он, а также многие другие заключённые считают "подозрительным" совершённое Джеффри Эпштейном самоубийство в манхэттенской тюрьме Нью-Йорка.

— Всё это довольно подозрительно, особенно то, что при вскрытии у Эпштейна обнаружили перелом шейного позвонка. Это, как здесь любят говорить, "дурно пахнет", — приводит его слова РИА "Новости".

Он добавил, что проводить какие-то спекуляции на эту тему достаточно сложно из-за малого количества информации, но отметил, что подозрения по поводу смерти миллиардера "возникают у многих".

Бут также подчеркнул, что когда он содержался в той же тюрьме, где нашли тело Эпштейна, то находился под постоянным жёстким контролем. За поведением и безопасностью заключённых, по его словам, следили тщательно.

Кроме того, россиянин указал и на "другую сторону бюро тюрем США" — нехватку персонала, из-за чего занимающие непопулярные малооплачиваемые младшие должности сотрудники часто работают на полторы ставки, чтобы обеспечить себе достойный доход.

В конце июля его нашли в камере без сознания после неудачной попытки суицида, он был поставлен на особый контроль и в течение недели каждый день проходил сеансы у психиатра. Однако вскоре его статус склонного к суициду был отменён, а спустя несколько дней в тюремной камере обнаружили его тело. Расследованием смерти миллиардера занимается ФБР.