В Петербурге и городах Сибири уже зимой могут появиться беспилотные трамваи

На данный момент нет каких-либо законодательных и технологических ограничений для их запуска.

Российский разработчик беспилотных систем Cognitive Technologies, который ранее запустил в Москве проект беспилотного трамвая, намерен начать тиражировать его в других городах РФ зимой, пока интерес к этому проявили Санкт-Петербург и Сибирь, рассказала президент компании Ольга Ускова РИА "Новости".

— Мы планируем, в зависимости от решения "ПК Транспортные системы", зимой начать тиражирование таких трамваев. Это не только по Москве, я знаю, что Санкт-Петербург и Сибирь проявляют интерес к теме беспилотных трамваев, — сообщила она.

По словам Усковой, такая тема очень выгодна, поскольку это экологично, экономно, а также не будет "ситуации, когда четыре трамвая встали и не едут".

Президент компании отметила, что технология беспилотной езды полностью готова, также нет и ограничений в области технологий и законодательства для масштабного запуска таких трамваев.

— Тут решение за главой столичного Департамента транспорта Максимом Ликсутовым, — добавила Ускова.

Ранее Лайф сообщал, что в России планируют создать беспилотный трамвай на техническом базисе сельского хозяйства.