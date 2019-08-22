В Пентагоне заявили, что в течение пары лет США получат гиперзвуковое оружие

У США появится гиперзвуковое оружие в течение ближайших лет, заявил американский министр обороны Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News.

У главы Пентагона спросили, насколько США близки к получению гиперзвукового оружия.

— Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно, — ответил он.

Ранее исполняющий обязанности министра Сухопутных войск США Райан Маккарти заявил о старте разработки гиперзвуковой ракеты. По его словам, не участвуя в Договоре о РСМД, страна ищет новые возможности развития оружия.