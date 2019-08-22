В Саратове загорелся жилой дом, есть погибшие — видео

В Саратове на улице Вольской загорелся частично расселённый двухэтажный жилой дом. Как стало известно Лайфу, в результате возгорания здание оказалось объято пламенем, два человека погибли, ещё один пострадал.
По информации регионального управления МЧС РФ, площадь пожара составила порядка 600 квадратных метров.
К тушению пожара было привлечено 77 человек и 23 единицы техники, к настоящему моменту возгорание локализовано, причины пожара устанавливаются.
При тушении пожара в деревне под Красноярском нашли три тела
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