В Пентагоне предложили включить в СНВ-3 "всё новое оружие России"

Однако глава Министерства обороны США Марк Эспер не пояснил, каким образом можно объединить в один договор ракеты, подпадавшие под СНВ-3 и ДРСМД.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) продлится, то в него нужно включить "всё новое оружие России". Об этом глава Пентагона сказал в интервью Fox News.

По его словам, Россия пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал якобы для того, чтобы иметь дело с США.

— Поэтому по мере того, как люди говорят о новом договоре о сокращении стратегического ядерного оружия, мы говорим: послушайте, если будет продление договора СНВ-3, то мы должны обеспечить, чтобы он включал всё новое оружие, которое стремится получить Россия, — заявил Эспер.

По его предположению, сейчас в арсенале России находятся подпадавшие под ДРСМД крылатые ракеты с ядерной боеголовкой, которые направлены в сторону Европы.

Однако глава Пентагона не пояснил, каким образом могут объединить в один договор ракеты, подпадавшие под СНВ-3 и ДРСМД.

19 августа в Пентагоне сообщили об испытаниях крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена ДРСМД. Президент России Владимир Путин в свою очередь пообещал, что безопасность РФ будет надёжно обеспечена.