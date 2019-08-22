На Сахалине на борту газовоза из Южной Кореи нашли мечи, копья и сюрикены

Сотрудники сахалинской таможни в ходе проверки помещений прибывшего из Южной Кореи судна-газовоза обнаружили целый средневековый арсенал из копий, мечей и сюрикенов, которые хранились на его борту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным таможенников, в генеральной декларации утверждалось об отсутствии на борту опасных товаров, включая оружие, но в одном из шкафов на корабле были обнаружены четыре копья, четыре коротких меча, а также 24 сюрикена.

Отмечается, что оружие было изготовлено кустарным способом и, по словам членов команды, хранилось на корабле, чтобы защищаться от "морских пиратов" в случае необходимости.

Вероятно, теперь морякам придётся обойтись без изъятых предметов, ведь, согласно заключению экспертов, предметы были признаны холодным оружием и должны были быть задекларированы. Было возбуждено дело об административном правонарушении.