Николай Дроздов дал имя дальневосточному леопарду из Приморья

Он также рассказал, что за последние десять лет численность зверя выросла практически в три раза.

Ученый-зоолог, известный телеведущий Николай Дроздов дал имя дальневосточному леопарду из нацпарка "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение.

Как сказано в сообщении, Дроздову предложили стать Хранителем зверя под номером Leo 64M. Молодой леопард ежегодно фиксируется фотоловушками центральной части нацпарка, и радует своей активностью и хорошей формой.

— Николай Николаевич принял предложение "Земли леопарда" и выбрал для хищника знаковое имя — Байкал, — рассказали в учреждении.

Дроздов, чьи слова приводятся в сообщении, полагает, что дальневосточный леопард и озеро Байкал являются двумя уникальными объектами, сохранению которых в России придаётся важное значение.

— Это яркие символы природоохранной работы в России. Один из них — программа по восстановлению популяции дальневосточного леопарда — уже стал успешным примером, — отметил Дроздов.

Он также рассказал, что за последние десять лет численность зверя выросла практически в три раза. Дроздов выразил надежду, что успех этого проекта разделят и другие.