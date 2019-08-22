Почти 400 пассажиров не могут покинуть Томск из-за тумана

Их обеспечили прохладительными напитками, соблюдение прав граждан контролирует транспортная прокуратура.

В Томске рейсы в Москву и Екатеринбург не смогли вылететь вовремя из аэропорта из-за тумана, рассказала РИА "Новости" официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

— В Томске с 06:40 (02:40 мск) задерживаются рейсы по метеоусловиям. Это рейсы авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Сибирь" — в Москву, "Руслайн" — в Екатеринбург, — приводит агентство слова собеседницы.

Всего на задержанных рейсах было 398 пассажиров. По словам Горбуновой, их обеспечили прохладительными напитками, а на рейс авиакомпании "Сибирь" объявлена регистрация. Соблюдение прав пассажиров контролирует транспортная прокуратура.