В Армении россиянина заподозрили в убийстве местного криминального авторитета

Полиция Армении подозревает россиянина в убийстве в Ереване криминального авторитета Андраника Арутюняна, который известен как Андик Массивский, сообщает РИА "Новости".
— Выяснилось, что убийство совершил 32-летний гражданин РФ. Ему оказывал содействие 50-летний житель Еревана, который уже задержан, — сказано в сообщении.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемого в убийстве, а также орудие преступления.
Арутюняна застрелили 2 июля во дворе района Нор-Норк на окраине Еревана. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного хранения оружия. Виновному может грозить до 15 лет лишения свободы. По словам начальника полиции Армении Валерия Осипяна, убийство было заказным.
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