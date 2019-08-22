В Армении россиянина заподозрили в убийстве местного криминального авторитета

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Фото © Pixabay

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение и ношение оружия".

Полиция Армении подозревает россиянина в убийстве в Ереване криминального авторитета Андраника Арутюняна, который известен как Андик Массивский, сообщает РИА "Новости".

Выяснилось, что убийство совершил 32-летний гражданин РФ. Ему оказывал содействие 50-летний житель Еревана, который уже задержан, — сказано в сообщении.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемого в убийстве, а также орудие преступления.

Арутюняна застрелили 2 июля во дворе района Нор-Норк на окраине Еревана. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного хранения оружия. Виновному может грозить до 15 лет лишения свободы. По словам начальника полиции Армении Валерия Осипяна, убийство было заказным.

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