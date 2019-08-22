В Калифорнии задержали повара отеля, готовившего массовую расправу над гостями

Полицейские из города Лонг-Бич, штат Калифорния, задержали повара гостиницы Marriott, который планировал устроить массовую расправу над гостями и постояльцами. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

По данным правоохранителей, подозреваемым оказался 37-летний Родольфо Монтойя, дома у которого был обнаружен целый арсенал оружия, состоящий из нескольких пистолетов, револьвера, дробовика, винтовки и двух автоматов AR-15, а также большого количества патронов к ним и магазинов повышенной ёмкости.

A disgruntled cook with a stash of guns, tactical gear and hundreds of rounds of ammo has been arrested after telling a fellow employee that he planned to shoot up the Hotel that they worked at in Long Beach. @KFIAM640 pic.twitter.com/cAQo5PfNxJ — Corbin Carson (@CorbinCarson) 21 августа 2019 г.

Известно, что о готовящемся нападении мужчина рассказал кому-то из своих коллег, который передал эту информацию менеджеру, а тот, соответственно, уже проинформировал полицию. Сообщается, что у повара возникли некоторые проблемы с трудоустройством и он собирался "отплатить" работодателю, устроив вооружённое нападение на персонал и постояльцев.

В настоящий момент Монтойя находится под стражей, ему уже предъявлено обвинение в незаконном хранении двух автоматов, которые запрещены к гражданскому обороту в Калифорнии. По информации полицейских, мужчина мог иметь криминальное прошлое, расследование продолжается.