Попросила сладенького. Лайф узнал подробности спасения пятилетней Зарины

Не все волонтёры верили в то, что девочку найдут живой, но надежда всё равно не гасла и поиски не прекращались.

В поисково-спасательной группе "Рысь" Лайфу рассказали о том, как была найдена пятилетняя Зарина А. По словам представителя движения, девочка сразу после спасения обняла нёсшего её волонтёра, а затем попросила попить и сладенького.

— Для ребёнка это очень огромное время (поиски велись около трёх суток. — Прим. Лайфа), а одна ночь была ещё и очень холодной, а девочка была в одной футболочке. Можно сказать, что случай из разряда уникальных, — рассказала представитель "Рыси".

По её словам, не все волонтёры движения верили в то, что девочку найдут живой, но надежда всё равно не гасла и поиски не прекращались.

— Когда её нашли, счастью не было предела, эмоции зашкаливали у людей. Там и плакали, и кричали, и отмечали... — призналась девушка.

Как отметила представитель движения, девочка сама откликнулась на шум волонтёров.

— Она попросила попить и попросила сладенького. Она обняла молодого человека, который выносил её на руках. То есть достаточно комфортно себя чувствовала, не было дикого испуга. Ну, конечно, напугана, но в адекватном состоянии. <...> Мы нашли её на сухих веточках в буреломе, как её удалось выжить — просто в голове не укладывается. <...> Ребята сначала услышали писк, начали её звать, и она отозвалась: "Я здесь", — сказала волонтёр.

Она добавила, что мать девочки была дома в момент спасения, но была сразу оповещена о счастливом событии и уже в карете скорой сопровождала маленькую дочь в больницу.

Напомним, Зарина пошла в лес с родными, но быстро устала, и её отвели в дом, где находился дядя. Когда тот отлучился в огород, ребёнок пропал. Девочку нашли спустя трое суток поисков, она передана врачам. Лайф публиковал видео спасения.

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