Площадь лесных пожаров в Приангарье за сутки уменьшилась более чем в 50 раз

По состоянию на 22 августа площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась до 820 га. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

— Продолжает действовать один очаг на площади 729 га в Катангском районе, площадь активного горения составляет 100 га. В локализованном состоянии на утро 22 августа перешли два очага в Усть-Кутском районе общей площадью 91 га, — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне в регионе действовало семь лесных пожаров общей площадью 49 тысяч га, что говорит о сокращении более чем в 50 раз. Также сообщается, что за минувшие сутки не было зафиксировано новых очагов возгораний.

Ранее Россельхоз подсчитал примерный ущерб от лесных пожаров в Сибири.