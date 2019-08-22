На теплоходе "Пётр Чайковский" в Петербурге произошёл пожар

Утром 22 августа в Петербурге загорелся четырёхпалубный теплоход "Пётр Чайковский", информирует региональное управление МЧС РФ.

Пожар начался в каюте механика, когда судно стояло на Соляном причале на Октябрьской набережной. Спасателям пришлось эвакуировать более 300 человек, включая 240 пассажиров. Они были размещены в ресторане на берегу.

По данным ТАСС, в результате инцидента погиб один человек, который был в каюте.

Пожар уже потушен с помощью внутреннего трубопровода теплохода. Причины выясняются.