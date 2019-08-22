Матроскин конкурирует с искусственным интеллектом в новой серии "Простоквашино"

Этот эпизод удивит зрителей нестандартными композиционными визуальными эффектами.

Новый эпизод мультсериала "Возвращение в Простоквашино" под названием "Анфиса" появился на официальном ютуб-канале "Союзмультфильма".

В 19-й по счёту серии зритель знакомится с ещё одним персонажем истории про обитателей деревни — электронным помощником Анфисой.

— Таинственно появившийся мини-робот начинает активно давать простоквашинцам советы по ведению домашнего хозяйства, чем вызывает неудовольствие кота Матроскина. Кто победит: искусственный или живой интеллект? И могут ли быть у робота чувства? — цитирует агентство "Москва" сообщение пресс-службы киностудии.

Ответы на эти вопросы зрители найдут в новой серии мультфильма, режиссёром которой выступил Михаил Солошенко.

Предыдущий эпизод, в котором Дядя Фёдор ради любви сел за барабаны, можно посмотреть тут.