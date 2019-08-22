Экипаж Ан-24 представили к госнаградам после катастрофы в Бурятии

Экипаж самолёта Ан-24 авиакомпании "Ангара", в конце июня выкатившегося за пределы ВПП в аэропорту Нижнеангарска, представлен к государственным наградам. Об этом со ссылкой на республиканское правительство сообщает РИА "Новости".

— Погибшие Владимир Коломин и Олег Барданов представлены к ордену Мужества, Сергей Сазонов и Елена Лапуцкая — к медали Нестерова, — цитирует агентство слова собеседницы.

Напомним, 27 июня у самолёта, летевшего рейсом Улан-Удэ — Нижнеангарск, отказал один из двигателей. После соприкосновения с взлётно-посадочной полосой воздушное судно выкатилось за её пределы, столкнулось со зданием и вспыхнуло.

Бортпроводница Елена Лапуцкая оставалась в самолёте, пока не вывела всех пассажиров. Погибли двое: командир воздушного судна Владимир Коломин и бортинженер Олег Барданов.