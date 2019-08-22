Мамаев задолжал 434 тысячи рублей

У футболиста имеются задолженности по налогу на имущество, а также транспортному налогу.

У российского футболиста Павла Мамаева, отбывающего наказание в исправительной колонии в Белгородской области, есть неоплаченная налоговая задолженность в размере 434 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные в базе должников Федеральной службы судебных приставов.

Исполнительное производство в отношении спортсмена было возбуждено 27 мая 2019 года решением Черёмушкинского суда. Выяснилось, что у Мамаева имеются задолженности по налогу на имущество, а также транспортному налогу. После выхода из колонии ему придётся выплатить необходимую сумму.

Ранее стало известно, когда могут рассмотреть ходатайство Павла Мамаева и Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении.