В школах предложили ввести уроки по Dota 2 и World of Tanks

В институте отметили важность поддержки отечественных разработчиков, которые способны конкурировать с мировыми.

Институт развития интернета (ИРИ) обратился к министру просвещения России Ольге Васильевой с предложением ввести в школе факультативные занятия по киберспорту. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперты ИРИ составили список игр, которые планируется включить в программу. Среди них — Dota 2, Starcraft II, World of Tanks, Minecraft, а также FIFA 19. В институте считают, что эти игры поспособствуют развитию у детей стратегического и логического мышления, помогут научиться быстро принимать решения и работать в команде.

— Инициатива ИРИ поможет избежать травмирования детской психики и здоровья, создав доверительное поле, где подростки будут играть и развивать свои киберспортивные таланты, — отметил генеральный директор института Сергей Петров.

Также Петров подчеркнул, что важно поддерживать отечественных разработчиков, которые в будущем способны составить конкуренцию мировым брендам.