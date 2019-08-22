На Урале девочка погибла от удара током, пытаясь спасти брата

Во время прогулки шестилетний ребёнок схватился за провод заземления, старшая сестра попыталась его оттащить.

В Челябинской области 12-летняя школьница умерла от удара током. По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное СУ СК РФ.

По предварительной информации, школьница в компании брата гуляла после дождя на территории частного домовладения в посёлке Кисегачинском. Мальчик взял в руку проходивший по опоре провод заземления, после чего его ударило электрическим разрядом.

— Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму. Родственники детей вытащили их из зоны поражения и доставили в больницу, — рассказали в ведомстве.

Позднее девочка скончалась, её брат находится в реанимационном отделении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Руководство следственного управления взяло на контроль расследование уголовного дела.

Ранее Лайф писал, что в Смоленской области двух школьниц убило током от оборвавшегося в грозу кабеля.