Участники "Тавриды-Арт" развернули гигантский российский триколор

"Таврида-Арт" – это первый в России фестиваль творческих сообществ, который соберёт около 45 тысяч человек.

Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт" начали празднование Дня российского флага зрелищным флешмобом — 4,5 тысячи человек под исполнение национального гимна развернули триколор размером 12 на 18 метров.

Кроме того, в честь 350-летия российского флага в течение дня пройдут тематические баттлы, викторины, конкурс видеороликов на тему "Три цвета: белый, синий, красный", благотворительные мероприятия.

Так, арт-квартал "Таврида народная" откроет работу своей сцены песней Дениса Майданова "Флаг моего государства". В арт-квартале "Музыка" устроят баттлы и исполнят песню "Знамя" Dj Чудо и Алекса Индиго.

"Таврида добро" устроит благотворительную акцию в Коктебеле. "Таврида КВН" в рамках чемпионата "Квиз, плиз" проведёт тематическую викторину.