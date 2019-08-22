В Москве нашли пятерых самых "настойчивых" нарушителей парковки

В столице оказалось пять таких правонарушителей. Причём автомобилисты снова и снова парковались в запрещённых местах.

В пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" сообщили, что за 2019 год пять столичных автомобилей были эвакуированы по пять раз каждый за нарушение правил парковки.

Машины были эвакуированы на Пресненской набережной, Новоясеневском проспекте, ул. Верхние Поля и других.

— Каждый из этих пяти автомобилистов как минимум три раза парковался там, где в прошлый раз у него эвакуировали машину, а кое-кто — и все пять раз. Помимо штрафа за парковку в неположенном месте этим водителям приходится также тратить время и деньги для того, чтобы забрать авто со спецстоянки. Мы просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и оставлять свои машины только в разрешённых для этого местах, — рассказали в ГКУ "АМПП".

Ранее Лайф рассказывал о столичном водителе, который отказался платить за стоянку и напал на парковщика.