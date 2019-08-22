Массовая драка с участием цыган произошла в кемеровском селе

В селе Подгорном Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области произошла массовая драка. В потасовке принимали участие цыгане, однако национальной подоплёки в конфликте нет, сообщает ТАСС со слов источника в силовых структурах региона.

В драке пострадало два человека, они получили ножевые ранения. В село направили бойцов Росгвардии и несколько экипажей полиции.

Местные СМИ в свою очередь сообщили, что причиной драки стал тот факт, что цыгане приставали к девушкам, за которых заступились молодые люди. Ожидается, что сегодня вечером будет проведён народный сход, организованный местной администрацией.

Источник Лайфа сообщил, что в драке участвовало 15 человек, тем самым опроверг слухи о 100 дерущихся.