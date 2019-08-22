Mail.Ru Group объявила о покупке каршеринга YouDrive

Mail.Ru Group (MRG) приобрела контрольную долю сервиса по аренде автомобилей YouDrive. Сумма сделки не разглашается.

Ожидается, что соглашение укрепит приоритетную для экосистемы MRG вертикаль мобильности: транспорт — один из крупнейших цифровых потребительских рынков в России, а каршеринг имеет большой потенциал синергии с бизнесом такси.

Привлечённые средства YouDrive направит на органический рост. Компания продолжит заниматься глубоким анализом данных и сконцентрируется на увеличении эффективности использования автопарка. Технологическое направление остаётся стратегическим приоритетом для YouDrive, в дальнейшем стороны планируют привлечь к работе над ним команду MRG Tech Lab.

В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool. На август 2019 года пользователям проекта доступно более 2500 автомобилей, стороны планируют увеличить их количество минимум до 10 000 в течение года.