По всей Якутии одновременно подняли флаги России

В Якутии начали празднование Дня государственного флага РФ с поднятия российского триколора на смотровой площадке горы Чочур-Муран, которая стоит на левом берегу Лены, в пяти километрах к западу от центральной части столицы Республики Саха.

— Одновременно флаги подняты во всех населённых пунктах республики, — передаёт ТАСС со ссылкой на правительство региона.

В этот день на главной площади Якутска проходят торжественные мероприятия. Там уже состоялся флешмоб #МойФлаг при участии председателя правительства республики Владимира Солодова.

Кроме того, вечером Республиканский передающий телевизионный и радиопередающий центр (РТРС) включит на телебашне Якутска художественную иллюминацию, в результате чего конструкция окрасится в цвета триколора.

День государственного флага РФ ежегодно отмечается в России 22 августа. Ранее Лайф писал, как праздник отметили участники фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт".