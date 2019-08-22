Названы самые популярные в Москве летние песни

На первом месте оказался трек Bad guy певицы Билли Айлиш. Также в тройку вошли Life Zivert и "Грустный дэнс" Artik & Asti.

Самой популярной песней этим летом в Москве стала композиция американской исполнительницы Билли Айлиш Bad guy. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу сервиса "Яндекс.Музыка".

На втором месте оказался трек Life певицы Zivert. Третья по популярности песня у москвичей — "Грустный дэнс" Artik & Asti и Артёма Качера.

Также в пятёрку рейтинга вошли "Девочка-война" дуэта HammAli & Navai и "Витаминка" Тимы Белорусских.

В пресс-службе сервиса добавили, что в число самых прослушиваемых треков попали не только новинки, но и рок-хиты, которым уже по несколько лет: Believer Imagine Dragons, Numb Linkin Park, "Выхода нет" группы "Сплин" и "Лесник" "Короля и Шута".

Ранее Лайф рассказывал, что бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов публично отказался исполнять популярные песни группы.