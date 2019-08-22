В Донецке подняли российский триколор в честь Дня флага РФ

Вечером 22 августа на площади Ленина запланировано проведение праздничного митинга.

На центральной площади Донецка вывесили российский триколор в честь Дня государственного флага РФ. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Это хорошая инициатива, и местные власти не против. Наш курс не изменился с 2014 года, когда мы сделали свой выбор в сторону России, — отметили в общественном движении "Донецкая Республика".

Также вечером 22 августа на площади Ленина в Донецке пройдёт праздничный митинг в честь Дня российского флага, на котором должны присутствовать многие официальные лица.

Ранее историк раскрыл происхождение российского триколора.