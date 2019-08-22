Twitter удалил оскорбляющее флаг России изображение

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Фото © Pixabay

Администрация социальной сети "Твиттер" по требованию Роскомнадзора удалила контент, который "в неприличной форме" оскорблял государственный флаг России. Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

По требованию Роскомнадзора администрация сервиса микроблогов Twitter удалила сообщение пользователя с изображением, оскорбляющим государственный флаг Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Таким образом, отмечается в пресс-службе ведомства, было приведено в исполнение требование Генпрокуратуры России.

Отметим, что это не единственный подобный случай. Ранее Роскомнадзор потребовал от "Инстаграма" удалить непристойное фото с флагом России, а от "Фейсбука" — удалить изображение свастики на гербе РФ. Эксперты отмечали, что это пример правильного применения закона о недопустимости оскорбления госсимволов.

Напомним, что сегодня, 22 августа, в России отмечается День государственного флага. Гигантский российский триколор в честь праздника развернули участники "Тавриды-Арт".

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