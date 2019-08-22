Twitter удалил оскорбляющее флаг России изображение

Администрация социальной сети "Твиттер" по требованию Роскомнадзора удалила контент, который "в неприличной форме" оскорблял государственный флаг России. Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

— По требованию Роскомнадзора администрация сервиса микроблогов Twitter удалила сообщение пользователя с изображением, оскорбляющим государственный флаг Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Таким образом, отмечается в пресс-службе ведомства, было приведено в исполнение требование Генпрокуратуры России.

Отметим, что это не единственный подобный случай. Ранее Роскомнадзор потребовал от "Инстаграма" удалить непристойное фото с флагом России, а от "Фейсбука" — удалить изображение свастики на гербе РФ. Эксперты отмечали, что это пример правильного применения закона о недопустимости оскорбления госсимволов.

Напомним, что сегодня, 22 августа, в России отмечается День государственного флага. Гигантский российский триколор в честь праздника развернули участники "Тавриды-Арт".