Страны ЕС назвали условие для возвращения России в G7

Вопрос возвращения России в "Большую семёрку" не включён в повестку ближайшего саммита, однако не исключено, что участники затронут эту тему.

Европейские страны — участницы G7 поддержат возвращение России в организацию при условии выполнения минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах Европы.

— Европейский совет в 2015 году принял решение о невозможности возвращения к прежним отношениям с Россией до выполнения минских соглашений, — говорится в сообщении.

В официальную повестку ближайшего саммита G7 в Биаррице этот вопрос не включён, но не исключается, что участники могут его обсудить. Напомним, что в организацию входят Великобритания, Германия, Франция, Италия, США, Япония и Канада.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не поддержали идею скорого возвращения России в G8, в отличие от президента США Дональда Трампа.