Опрос показал, сколько россиян гордятся государственными символами

Большинство жителей России испытывают гордость при виде государственных символов страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ.
Так, 61% респондентов заявили, что гордятся, когда видят флаг и герб или слышат гимн. О симпатии к государственным символам рассказало 22% опрошенных, о равнодушии — 12%. Сотая часть россиян относится к госсимволам с антипатией.
Ровно половина респондентов смогла правильно ответить на вопрос о порядке расположения цветов на флаге. Лучше всего российский триколор знают люди в возрасте от 18 до 24 лет (72%) и от 25 до 34 (63%). Хуже знают порядок граждане в возрасте от 45 до 59 лет (41%) и от 60 лет (45%).
73% россиян знают, что на гербе страны изображён двуглавый орёл. Здесь также лидирует молодое поколение (82%). Что касается знания текста гимна, то лишь 17% опрошенных смогли правильно воспроизвести строчки, написанные Сергеем Михалковым. Большинство россиян (53%) согласились с мнением, что незнание государственных символов недопустимо, 20% сочли это личным делом каждого.
День государственного флага отмечается в России 22 августа. Ранее участники "Тавриды-Арт" развернули гигантский российский триколор.
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