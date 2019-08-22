Опрос показал, сколько россиян гордятся государственными символами

Выяснилось, что лучше всего порядок расположения цветов на российском триколоре знает молодое поколение.

Большинство жителей России испытывают гордость при виде государственных символов страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ.

Так, 61% респондентов заявили, что гордятся, когда видят флаг и герб или слышат гимн. О симпатии к государственным символам рассказало 22% опрошенных, о равнодушии — 12%. Сотая часть россиян относится к госсимволам с антипатией.

Ровно половина респондентов смогла правильно ответить на вопрос о порядке расположения цветов на флаге. Лучше всего российский триколор знают люди в возрасте от 18 до 24 лет (72%) и от 25 до 34 (63%). Хуже знают порядок граждане в возрасте от 45 до 59 лет (41%) и от 60 лет (45%).

73% россиян знают, что на гербе страны изображён двуглавый орёл. Здесь также лидирует молодое поколение (82%). Что касается знания текста гимна, то лишь 17% опрошенных смогли правильно воспроизвести строчки, написанные Сергеем Михалковым. Большинство россиян (53%) согласились с мнением, что незнание государственных символов недопустимо, 20% сочли это личным делом каждого.

День государственного флага отмечается в России 22 августа. Ранее участники "Тавриды-Арт" развернули гигантский российский триколор.