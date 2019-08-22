Робот Фёдор поздравил россиян с Днём флага страны

Космический корабль "Союз МС-14" под управлением "Фёдора" стартовал с космодрома Байконур утром 22 августа.

Антропоморфный робот #SkybotF850 поздравляет россиян с Днем Государственного флага Российской Федерации 🇷🇺 pic.twitter.com/6a5auAtrhw — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 22, 2019

Космонавты на борту МКС и робот "Фёдор" поздравили жителей России с Днём государственного флага. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

— Сегодня мой первый космический полёт, и сегодня День государственного флага России, страны, где я создан. Со мной к МКС стартует российский флаг. Сегодня ему 350 лет... Я, Skybot F-850, поздравляю россиян с Днём государственного флага России. С праздником, друзья, — сказал "Фёдор".

К поздравлениям робота присоединился и человеческий экипаж МКС: космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов отметили, что российский флаг по всему миру ассоциируется с традиционной открытостью и доброжелательностью народа РФ.

Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14" под управлением "Фёдора" стартовала с Байконура в 06:38 мск 22 августа. Полёт будет проходить по двухсуточной системе, стыковка с МКС запланирована на 08:31 мск 24 августа. Перед полётом Фёдор заговорил словами Юрия Гагарина.