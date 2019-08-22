В Находке полицейские спасли пожилую женщину из тонувшей машины

Она звала на помощь, однако находившиеся неподалёку люди лишь снимали её на телефон.

В Находке двое полицейских и местный житель спасли 67-летнюю женщину из наполовину заполненной водой машины, которая заглохла в месте сильного затопления. Об этом сообщает пресс-служба городского ОМВД России.

— Вызволив из автомобиля, женщину перенесли в безопасное место и вызвали врачей скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе.

По словам автомобилистки, двигатель заглох после того, как она заехала на подтопленный участок дороги. В салон машины стала стремительно поступать вода, телефон женщины отключился. Она растерялась и стала звать на помощь, решив, что не может самостоятельно выбраться, однако находящиеся рядом люди лишь снимали происходящее на видео. Тогда ей на помощь пришли Денис Вереновский, Алексей Елизов и Виктор Ключников.

Женщина искренне поблагодарила своих спасителей. Легковушку вытащили из воды с помощью эвакуатора.