Многодетная "миссис Россия" поделилась секретами стройности

Несмотря на то что у Ксении уже четверо детей, она не исключает появления пятого.

Победительница конкурса "Миссис Россия — 2019", мать четырёх детей Ксения Кривко открыла секрет стройности.

— Каждый раз после родов я порядка 25 килограммов набирала... Занимаюсь три раза в неделю в спортзале, это силовые тренировки в группе и индивидуальные с тренером. Плюс йога, — рассказала Ксения изданию РИА "Новости".

Также "миссис Россия" отметила, что отказалась от мяса и ест только рыбу и морепродукты. По словам Ксении, при росте 175 сантиметров она весит около 57 килограммов. Женщина отметила, что, несмотря на наличие четырёх детей, не исключает появления новых.

Ксения Кривко представит Россию на конкурсе "Миссис Земной шар" 8 декабря в Китае.

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