Многодетная "миссис Россия" поделилась секретами стройности

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Фото © Instagram/krivko_ksenia

Несмотря на то что у Ксении уже четверо детей, она не исключает появления пятого.

Победительница конкурса "Миссис Россия — 2019", мать четырёх детей Ксения Кривко открыла секрет стройности.

Каждый раз после родов я порядка 25 килограммов набирала... Занимаюсь три раза в неделю в спортзале, это силовые тренировки в группе и индивидуальные с тренером. Плюс йога, — рассказала Ксения изданию РИА "Новости".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BtdkCmaDoHL/" target="_blank">krivko_ksenia</a></p>

Также "миссис Россия" отметила, что отказалась от мяса и ест только рыбу и морепродукты. По словам Ксении, при росте 175 сантиметров она весит около 57 килограммов. Женщина отметила, что, несмотря на наличие четырёх детей, не исключает появления новых.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/Bs-hPDvjhfU/" target="_blank">krivko_ksenia</a></p>

Ксения Кривко представит Россию на конкурсе "Миссис Земной шар" 8 декабря в Китае.

О том, какие продукты мешают похудеть, читайте в материале Лайфа.

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