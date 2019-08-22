В Чечне произошёл мощный взрыв сжиженного газа — видео

В западной части Чеченской Республики взорвалась автоцистерна с топливом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Инцидент произошёл на окраине села Серноводского Сунженского района. Там по неизвестным причинам произошёл взрыв автоцистерны со сжиженным углеводородным газом. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось предотвратить разлив топлива, однако огонь успел перекинуться на один автомобиль и на две ближайшие хозяйственные постройки.

Для того чтобы спасти от огня другие близлежащие строения, было привлечено от МЧС РФ пять единиц техники и 25 человек личного состава. Они ликвидировали возгорание.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.