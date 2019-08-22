Звезде фильма "Лёд" Милошу Биковичу запретили въезд на Украину

Он признался, что ранее бывал в Незалежной, однако сейчас у него нет большого желания вновь посетить её.

Сербский актёр театра и кино Милош Бикович сообщил, что ему запретили въезд на Украину в связи с "угрозой национальной безопасности".

— Мне запрещён въезд на Украину. "Угроза национальной безопасности", да вы, ребята, чемпионы. Думаю, я играю иногда лучше, иногда хуже, но не настолько, чтобы угрожать безопасности нации, — написал актёр в "Твиттере".

Mislim glumim ja nekad bolje nekad gore ali ne bas tako da je ugrožena bezbednost nacije 😂 — Милош Биковић 1244 (@Bikovic) 21 августа 2019 г.

В комментарии изданию Blic Бикович признался, что у него нет желания ехать в Незалежную.

— Со мной такое происходит в первый и, надеюсь, последний раз. Я посмеялся — как ещё реагировать на что-то подобное. Я должен признать, что у меня нет большого желания ехать туда, — сказал актёр.

— Мне не объяснили, почему запретили въезд. Думаю, что такое мышление нерационально и ведёт к изоляции Украины, — заявил Бикович в комментарии таблоиду "Вечерние новости", назвав разрушительным шагом запреты на въезд в Незалежную некоторым деятелям искусства.

Российским зрителям Милош Бикович известен по фильмам "Лёд", "Балканский рубеж" и "Солнечный удар".