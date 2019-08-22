В Подмосковье нашли краснокнижные земляные звёзды

Из-за своего горького вкуса эти грибы считаются несъедобными, предупреждают эксперты.

В Московской области заметили уникальные грибы, которые отличаются звездообразной формой. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства Московской области.

Необычная находка была сделана в Луковском лесничестве в Ногинске. Грибы оригинальной формы относятся к семейству звездовиковые и занесены в Красную книгу во многих странах. Уникальность им придаёт внешнее сходство со звёздами, которое достигается благодаря "лучам".

— Привыкнуть к чудесам в лесу невозможно. Находка таких грибов в Подмосковье — событие, потому что звездовики четырёхлопастные в наших лесах встречаются редко, — цитирует телеканал представителя комитета.

Действительно, звездовики (или "земляные звёзды"), как правило, растут в песчаных почвах в лиственных, смешанных, хвойных и широколиственных лесах с хорошо дренированной почвой. В России их можно увидеть в Восточной Сибири, на Кавказе и в европейской части страны. Однако даже там их можно встретить нечасто.

Ранее в "Роскачестве" рассказали, как правильно собирать грибы и не отравиться.