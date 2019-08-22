Назван самый опасный для водителей российский город

Город Темрюк в Краснодарском крае стал самым опасным для водителей. Именно там чаще всего происходят аварии с полным уничтожением автомобиля ("тоталем"). Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе страховой компании "Согласие".

В Темрюке подобные аварии случаются в 2,5 раза чаще, чем в среднем по стране. Также в лидеры антирейтинга попали Челябинск, Липецк и Воронеж (частота "тоталей" в 1,8−1,9 раз выше среднероссийской), Иркутск и Новосибирск (в 1,5 раза).

Наиболее безопасными городами стали Тюмень, Рязань и Ульяновск. В них частота "тоталей" вдвое меньше, чем в среднем по России. Следом за ними идут Ярославль, Калининград, Псков, Оренбург.