Эксперты рассказали, почему россияне предпочитают заводить кобелей

Эксперты объясняют это тем, что с хвостатыми мужского пола у хозяев меньше хлопот.

В России 63% владельцев собак — хозяева кобелей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на аналитиков компании Mars Petcare.

Всего в домах у россиян проживает 19 миллионов собак. Больше всего хозяев хвостатых в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Наша страна на пятом месте в мире по количеству псов. Россию опережают Китай, США, Бразилия и Мексика.

— Никто не хочет хлопот со щенками, если случится неожиданная беременность. А также владельцев пугает течка, она доставляет много хлопот. Стерилизовать собак многие не хотят. Поэтому люди предпочитают менее проблемных, как им кажется, кобелей, — прокомментировал ветеринар, профессор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина Николай Пименов.

Слова эксперта подтверждает статистика: всего лишь девять процентов домашних собак в России стерилизованы или кастрированы.

Также ветеринар Евгений Цыпленков заявил, что предпочтения россиян в пользу кобелей нелогичны, так как особи женского пола, даже нестерилизованные, намного спокойнее и вернее.

Цыпленков сделал вывод, что любовь к хвостатым самцам связана с тем, что псов ассоциируют с силой и безопасностью.

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