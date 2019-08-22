Мосгорсуд оставил в СИЗО бросившего урну в бойца Росгвардии на митинге 27 июля

Мосгорсуд оставил в СИЗО Евгения Коваленко, бросившего мусорную урну в сотрудника спецназа ОМОН на несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

— Суд отклонил жалобу защиты обвиняемого на его арест, — сообщили в суде.

Коваленко отправили в СИЗО на два месяца по решению Мещанского районного суда. В отношении него возбудили уголовное дело по таким статьям, как "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках".

В общей сложности по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестовано 13 человек, среди которых и Коваленко.

Как уже сообщал Лайф, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены "мёртвые души" — данные и подписи людей, которых нет в живых. Оппозиционеры решили, что нужно не исправлять ошибки и пытаться законным путём попасть на выборы, а выходить на акции протеста.

В Москве состоялось пять акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, два из которых — митинги 27 июля и 3 августа — были незаконными. 10 августа в столице состоялся согласованный митинг-концерт. По информации МВД РФ, его посетило 20 тысяч человек. Массовое мероприятие прошло спокойно и без нарушений закона, однако сразу после его завершения в центре российской столицы началась несогласованная акция, в ходе которой за правонарушения было задержано более 100 человек.