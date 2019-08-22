Заслуженный учитель РФ: Лучше Dota 2, чем порносайты

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Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Ямбург отметил, что даже современная профессия сварщика предполагает использование гаджетов.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург поддержал инициативу введения в школах факультативных занятий по киберспорту.

Ребята это любят, и это даёт им и быстроту реакции, и многие другие вещи... Поэтому, если не фанатеть, не превращать это во что-то обязательное, а никто и не собирается, ничего страшного в этом нет. Это лучше, чем тупые стрелялки и посещение порнографических сайтов, — заметил педагог в эфире НСН.

Ямбург подчеркнул, что даже современные сварщики пользуются гаджетами, где необходима ювелирная работа пальцами.

Ранее Институт развития Интернета выступил с предложением к Минпросвещению о введении факультативных занятий по Dota 2, Starcraft II, World of Tanks, Minecraft, FIFA 19 и Hearthstone.

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