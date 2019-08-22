В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших в драке с участием цыган

Один из пострадавших в массовой драке с участием цыган в селе Подгорном Кемеровской области находится в реанимации в тяжёлом состоянии, другой лежит в хирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА "Новости".

У находящегося в реанимации пострадавшего ножевое ранение области шеи и грудной клетки, у другого — ножевое ранение брюшной полости. Оба были доставлены в больницу собственным транспортом.

Как рассказала Лайфу жительница села, конфликт начался на дискотеке после приставаний цыгана к девушке. За неё заступился мужчина, которого в результате избили палками, сломав ему нос. Местные жители взбунтовались и решили разобраться в произошедшем, началась драка. В итоге два молодых человека получили ножевые ранения.

Сейчас дом, в котором жили цыгане, опустел. Его охраняет полиция, так как в здании остались документы.

Ранее Лайф сообщал, что в конфликте нет национальной подоплёки.