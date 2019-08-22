Спасатели МЧС развернули флаг России на глубине 12 метров в Онежском озере

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Спасатели МЧС РФ развернули российский триколор на глубине 12 метров в Онежском озере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Спасатели Арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра" во время тренировки в акватории Онежского озера на глубине 12 метров развернули символ страны — флаг России, — говорится в сообщении.

<p>Фото © VK / <a href="https://sun1-14.userapi.com/c852128/v852128731/1a622d/p2jFcdCiRto.jpg" target="_blank">ГУ МЧС РФ по Вологодской области</a></p>

Напомним, что 22 августа празднуется День государственного флага России. Во многих подразделениях МЧС пройдут торжественные мероприятия по этому поводу. Ранее российский флаг установили в Крыму на вершине Ай-Петри, а в парке Победы в Москве и на фестивале "Таврида-Арт" развернули гигантские триколоры.

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