Спасатели МЧС развернули флаг России на глубине 12 метров в Онежском озере

Спасатели МЧС РФ развернули российский триколор на глубине 12 метров в Онежском озере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
— Спасатели Арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра" во время тренировки в акватории Онежского озера на глубине 12 метров развернули символ страны — флаг России, — говорится в сообщении.
Напомним, что 22 августа празднуется День государственного флага России. Во многих подразделениях МЧС пройдут торжественные мероприятия по этому поводу. Ранее российский флаг установили в Крыму на вершине Ай-Петри, а в парке Победы в Москве и на фестивале "Таврида-Арт" развернули гигантские триколоры.
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