Джонсон заверил Зеленского, что Лондон выступит против восстановления РФ в G7

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора отметили невозможность восстановления членства России в G7 до тех пор, пока РФ "систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность". Об этом сообщила пресс-служба лидера Незалежной.

— Владимир Зеленский получил заверения, что подобная чёткая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "семёрки", который состоится 24–26 августа во Франции, — сказано в сообщении.

В официальную повестку ближайшего саммита G7 в Биаррице вопрос возвращения России не включён, однако не исключено, что участники обсудят его. Напомним, что в организацию входят Великобритания, Германия, Франция, Италия, США, Япония и Канада.

Ранее Зеленский заявил, что Россия сможет вернуться в G7 лишь после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведённого в марте 2014 года. Большинство жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией.