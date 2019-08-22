На Украине адвоката застрелили у здания СИЗО

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Фото © Pixabay/SoDope

Убийство произошло в городе Кропивницком Кировоградской области. Юрист погиб на месте, есть один пострадавший.

В украинском городе Кропивницком около следственного изолятора убили адвоката. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Убийство произошло в 11:45 у СИЗО № 6. Из проезжающего автомобиля обстреляли юриста Александра Иванова, он погиб на месте. Также пострадал один человек.

На месте инцидента работает следствие.

Ранее Лайф писал, что в Краснодаре произошла массовая перестрелка, в ходе которой пострадало два человека.

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