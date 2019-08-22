Актрису Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище

Народную артистку России Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве в эту субботу, 24 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский драмтеатр имени Ермоловой.

— Прощание с народной артисткой России Александрой Назаровой состоится в субботу, 24 августа, на Новой сцене театра им. Ермоловой с 11:00 до 13:00, — сообщили агентству в театре.

Затем актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее Лайф сообщал, что 20 августа в Москве на 80-м году жизни умерла народная артистка России Александра Назарова.