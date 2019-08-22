Кличко заблокировали в Instagram, он винит в этом троллей

322

Фото © AP Photo / Sergei Chuzavkov

Градоначальник считает, что таким образом его оппоненты хотят закрыть канал, с помощью которого он общается с киевлянами.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о блокировке его страницы в "Инстаграме".

Друзья, сегодня (22 августа. — Прим. Лайфа) мою официальную страницу в "Инстаграме" заблокировали. Причиной стала массовая атака так называемых интернет-троллей, — написал мэр в "Фейсбуке".

Кличко считает, что таким образом его оппоненты пытаются закрыть популярный информационный канал, на котором он говорит с жителями украинской столицы. Градоначальник заявил, что в ближайшее время работу страницы восстановят.

Напомним, ранее украинский кабмин отказался увольнять Кличко, несмотря на просьбу президента страны Владимира Зеленского.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×