Кличко заблокировали в Instagram, он винит в этом троллей

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о блокировке его страницы в "Инстаграме".
— Друзья, сегодня (22 августа. — Прим. Лайфа) мою официальную страницу в "Инстаграме" заблокировали. Причиной стала массовая атака так называемых интернет-троллей, — написал мэр в "Фейсбуке".
Кличко считает, что таким образом его оппоненты пытаются закрыть популярный информационный канал, на котором он говорит с жителями украинской столицы. Градоначальник заявил, что в ближайшее время работу страницы восстановят.
Напомним, ранее украинский кабмин отказался увольнять Кличко, несмотря на просьбу президента страны Владимира Зеленского.
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