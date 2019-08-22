Глава Нижегородской области поблагодарил участников поисков пятилетней Зарины

Он пожелал малышке как можно скорее пойти на поправку и поручил региональному Минздраву в случае необходимости провести реабилитационные мероприятия.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил людей, участвовавших в поисках пропавшей в лесу пятилетней Зарины. Накануне волонтёры обнаружили девочку в куче сухих веток.

— Спасибо всем, кто в эти дни принимал участие в поисках Зарины. Тем, кто делал это по долгу службы или по зову сердца, приехав за сотни километров, чтобы помочь ребёнку. Это спасение стало возможным только благодаря воле и отваге людей, которыми сегодня гордится вся Россия, — цитирует слова Никитина пресс-служба губернатора и Правительства Нижегородской области.

Глава региона пожелал малышке как можно скорее пойти на поправку. Он также поручил областному Минздраву обеспечить девочку необходимым лечением и, если нужно, провести реабилитационные мероприятия.

Напомним, Зарина пошла в лес с родными, но быстро устала, и её отвели в дом, где находился дядя. Когда тот отлучился в огород, ребёнок пропал. Девочку нашли спустя трое суток поисков, она передана врачам. Лайф публиковал видео спасения.

Сегодня утром малышку силами санитарной авиации доставили в Нижний Новгород. Состояние Зарины оценивается как близкое к средней степени тяжести.