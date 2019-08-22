Пресняков пожаловался, что ему с сыном сложно гулять по Москве: Еле ноги унесли

Певец Владимир Пресняков пожаловался, что ни он, ни его сын Никита не могут спокойно погулять по Москве — их сразу окружают фотографы и многочисленные фанаты. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

По его словам, недавно у него состоялся интересный разговор со старшим сыном. В частности, Никита спросил у отца, давно ли он гулял по улицам столицы. На это музыкант ответил, что "давно". В связи с этим Пресняковы решили совершить небольшую прогулку в центре Москвы.

— Мы пошли на Арбат. Нам не дали спокойно походить — всё время какие-то селфи, фотографии, автографы, толпы, крики. Еле ноги унесли! — рассказал Пресняков.

— Никите сегодня нельзя просто выйти и погулять по Москве, это же чудовищно, — добавил музыкант.

Также эстрадный певец подчеркнул, что "молит Бога", чтобы данные испытания закалили старшего сына и стали его силой. Этому Никиту учила и его бабушка — известная певица Алла Пугачёва, которая в апреле этого года отметила 70-летний юбилей.