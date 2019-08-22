Спикер парламента Новой Зеландии побыл нянькой во время заседания — видео

Один из депутатов не так давно вернулся из декретного отпуска, поэтому ему пришлось взять ребёнка на работу.

Председатель парламента Новой Зеландии Тревор Маллард попробовал себя в необычной роли на одном из заседаний. Спикеру пришлось нянчить ребёнка депутата Тамати Коффи, пока тот выступал перед другими депутатами.

— Обычно в кресле спикера сидит только председатель, но сегодня вместе со мной в нём сидел ВИП-гость, — написал Маллард в "Твиттере".

Коффи недавно вернулся из декретного отпуска, поэтому ребёнка ему пришлось взять на работу. Публикация спикера собрала множество лайков и восторженных отзывов в социальных сетях.