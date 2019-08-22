В Назрани неизвестные обстреляли волонтёров из травматики

В ночь с 21 на 22 августа в Назрани неизвестные напали на группу по борьбе с аптечной наркоманией "Антилирика06Назрань". Об этом сообщает "Интерфакс".

Во время отслеживания подозреваемого в продаже запрещённого препарата в волонтёров стреляли из травматики. Пострадало восемь человек.

Группа волонтёров "Антилирика06Назрань" создана в 2018 году, в неё входит 25 местных жителей, которые отслеживают наркотрафик круглосуточно. За последние три месяца при их содействии раскрыли около ста торговцев и изъяли более 800 упаковок психотропного препарата "Лирика".

Напомним, ранее Лайф писал о сотруднике "Магнита", который умер от передозировки наркотиков на совещании.